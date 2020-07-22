EKONOMİK SAVAŞ VURGUSU

İran'a yönelik yaptırımların devam ettiği ve ülkenin tam bir "ekonomik savaş" içinde olduğu yinelenen açıklamada, ihracattan elde edilen 27 milyar doları ülkeye getirmeyen 250 iş adamı ve şirketin adının, haklarında yasal işlem başlatılması amacıyla yargı erkine gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, haklarında dava açılmasına rağmen söz konusu kişilerle tekrar toplantı yapıldığı ancak dövizi geri getirmeye yanaşmadıkları aktarıldı.