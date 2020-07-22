



"KESİNLİKLE KARŞILIK VERECEĞİZ"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile dün gerçekleştirdiği görüşmesinde, Kasım Süleymani'nin intikamını ABD'den alacaklarını vurgulayarak, "Onlar sizin misafirinizi sizin evinizde öldürdüler. Bu küçük bir olay değil kesinlikle karşılık vereceğiz" demişti.

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü.