Kovid-19 nedeniyle 445'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 366 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımdaki hasta sayısı 105 gündür düşüyor.

7 MİLYON KİŞİYE "ÜCRETSİZ MASKE"

Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ekonomik olarak zor durumdaki 7 milyon kişiye 40 milyon maskenin ücretsiz dağıtılacağını söyledi.