Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Şaanşi eyaletindeki Şian kentine bağlı Licia kasabasında yapılan kazı çalışmaları sonucunda içinde Batı Han Hanedanlığı dönemine ait (Milattan Önce 202-Milattan Sonra 8) 27 mezarın bulunduğu bir mezarlık gün yüzüne çıkarıldı.