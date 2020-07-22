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    • 22.07.2020 20:16
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    ’de yaklaşık bulundu

    ’in orta kesiminde yapılan kazı çalışmalarında yaklaşık   bulundu. dönemine ait mezarlıkta 27 mezar ortaya çıkarıldı.

    2 bin yıllık mezarlık bulundu

    Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Şaanşi eyaletindeki Şian kentine bağlı Licia kasabasında yapılan kazı çalışmaları sonucunda içinde Batı Han Hanedanlığı dönemine ait (Milattan Önce 202-Milattan Sonra 8) 27 mezarın bulunduğu bir mezarlık gün yüzüne çıkarıldı.

    Arkeoloji ekibinin lideri Cu Lienhua, söz konusu antik mezarlıkta, mezarların yanı sıra aralarında bronz at arabaları, at koşum takımları, çömlekler, altın ve kemikten imal edilmiş aksesuarlarının bulunduğu 500'ü aşkın eser ile elbiselerde kullanılan 2 binden fazla yeşim taşı çıkarıldığını söyledi.

    Cu Lienhua, dönemin yetkililerine ait olduğunu düşündüklerini mezarlıktan önemli bilgiler öğreneceklerini söyledi.
    Haberler Dünya Çin’de yaklaşık 2 bin yıllık mezarlık bulundu
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