ABD'nin Los Angelas eyaletinde toplanıp Ermenistan'ın saldırılarını protesto eden Azerbaycan vatandaşları alçak bir saldırıya uğradı. Yüzlerce Ermeni toplanarak eylem yapan Azerbaycanlıları darp ettiler. Alçak saldırıda 1'I kadın 7 kişi yaralandı.
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim devam ederken, Azerbaycan'ın Los Angelas Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce Ermeni gösteri gerçekleştirdi. Ermeniler Azerbaycan aleyhine sloganlar atarken, 30'a yakın Azerbaycanlı da Ermenilere karşı Başkonsolusluk önüne geldi.
1'İ KADIN 7 KİŞİ YARALANDI
Karşıt gösteri düzenleyen Azerbaycanlılar, "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Azerbaycan" pankartları taşırken Ermenilerin saldırısına uğradı. Bölgede bulunan polislere rağmen çıkan olayda 1'i kadın 7 Azerbaycanlı yaralandı.
Ermenilerin saldırısına ilişkin Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Ermenilerin yapabilecekleri bu. Barışçıl Azerbaycanlı protestoculara, kadınlara da saldırıyor." denildi.
Açıklamada, "Yüzlerce Ermeni bugün Konsolosluğumuzun önünde toplanan, küçük bir guruptan oluşan Azerbaycanlı protestoculara saldırdı. 7 Azerbaycanlı yaralandı, 4'ü hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.