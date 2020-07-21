



TESLİM OLMAYI KABUL ETTİ, POLİS OPERASYON YAPTI

Saldırgan için ailesinin de dahil olduğu ikna çabaları sonuç vermedi. Rehinelere su verilmesi talebini bile geri çeviren şahsa karşı operasyon kararı alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy operasyonun ardından yaptığı açıklamada, saldırgana görüntülü bir mesaj göndererek rehineleri serbest bırakmasını istediğini bunun üzerine saldırganın ikna olduğunu duyurdu. Ukrayna'nın özel harekat ekipleri tarafından tamamlanan hazırlıkların üzerine otobüse 1 zırhlı tank ve 1 zırhlı ekip aracı yaklaştı. İkna olan saldırganın saldırı ihtimali üzerine yapılan operasyonda ekipler tarafından otobüse girilerek rehineler kurtarıldı. Saldıran ise otobüsün içerisinden alınarak kelepçelendi.