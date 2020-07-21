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    • 22.07.2020 00:16
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    'ın ardından da Trump'ın paylaşımlarına teyit uyarısı koymaya başladı

    'ın ardından sosyal medya devlerinden da ABD Başkanı 'ın paylaşımlarına ''teyit'' uyarısı koymaya başladı. Facebook, söz konusu kararı, Demokrat başkan adayı başta olmak üzere çok sayıda kişiden platformunda dezenformasyonun yayılmasını önlemek için gerekeni yapmadığı yönünde eleştiriler alması ve büyük markaların reklam vermeyerek Facebook'u boykot etmesinin ardından aldı.

    Trump'a şok! Twitter'ın ardından Facebook da...

    Facebook, ''Trump'ın ''Posta yoluyla oy kullanmak, mahkemeler değişiklik yapmazsa, ülke tarihinde seçimlerde en büyük yolsuzluğa neden olacak #hileliseçim'' paylaşımına uyarı ekledi.



    Uyarıda, Trump'ın iddiasının doğru ya da yanlış olduğu yönünde bir ifade yer almıyor ancak Facebook kullanıcıları başkanlık seçimlerinde nasıl oy kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi bir web sitesine yönlendiriliyor.

    Facebook, söz konusu kararı, Demokrat başkan adayı Joe Biden başta olmak üzere çok sayıda kişiden platformunda dezenformasyonun yayılmasını önlemek için gerekeni yapmadığı yönünde eleştiriler alması ve büyük markaların reklam vermeyerek Facebook'u boykot etmesinin ardından aldı.

    Twitter da Trump'ın bazı paylaşımlarına ''bilgiyi doğrula',' ''şiddeti yüceltme'', ''manipülatif'' gibi uyarılar eklemişti.
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