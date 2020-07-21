Doktorlar lezyonların koronavirüs belirtilerinin görülmesinden 2 ile 24 gün arasında ortaya çıktığını belirtti ve ilaç tedavisinin ağız döküntüleriyle ilişkisini tespit etmediklerini belirtti. Diğer koronavirüs belirtileri gibi bunun da da farklı nedenleri olabileceği ifade edildi. Bulgularının henüz başlangıç niteliğinde olduğunu ve daha fazla araştırma yapılaması gerektiğini söyleyen araştırmacılar "Enantem varlığı bu durumun ilaca verilen bir tepki yerine viral nedenlerden kaynaklandığının güçlü bir kanıtı özellikle de peteşiyal biçimde görüldüğü için" ifadelerine yer verdi.