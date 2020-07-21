Sirte ve Cufra için eller tetikte! Benzeri görülmemiş operasyon...

HAFTER'E YARDIM KESİLMELİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile Ankara'da görüştü. Toplantının ardından Akar, ''Darbeci Hafter'e yönelik desteğin kesilmesi elzemdir'' dedi. Akar, "Askeri eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam ediyor. 'Libya Libyalılarındır' anlayışı ile ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Daima Libyalı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu da herkesin bilmesini istiyorum" değerlendirmesini yaptı. Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa da, "Hafter'in yaptığı operasyon, tüm bölgedeki güvenliği bozmuştur. Bu sorumluluk, sadece Hafter'in değil, onu destekleyen diğer ülkeler de bu sorumluluğun altındadır" yorumunu yaptı. Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ise "Bugün üç ülke arasında konuşulan barış ve istikrara yönelik konuşmalar Malta, Libya ve Türkiye için öncelik olmakla birlikte bütün Akdeniz'e komşu ülkeler ve bölge ülkeleri için de bir öncelik olmak durumundadır. Libya'da barışçıl bir çözüme ulaşılabilmesi için yapılması gereken şey, mevcut çatışma ve gerilim ortamının azaltılmasıdır. Burada uluslararası toplumun üzerine düşen görevler de var" ifadelerini kullandı.