Rusya Savunma Bakanlığı'nın Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü ile birlikte, Moskova'daki Burdenko Askeri Hastanesi'nde koronavirüs aşısına yönelik yürüttüğü klinik testlerin tamamlandığı dün bildirilmişti. Bakanlığın açıklamasına göre, aşılama sonrasında yapılan incelemelerde tüm gönüllülerde virüse karşı bağışıklılık geliştiği gözlendi. Hiçbir gönüllüde yan etkiye rastlanmadı.

Sputnik'in haberine göre daha önce de aşının Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi'ndeki gönüllüler üzerindeki klinik testlerinin başarıyla tamamlandığı aktarılmıştı.