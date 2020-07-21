Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

VAHŞETİ İTRAF ETMİŞTİ

Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Avcı, adliyeye sevk edildi.

Adliye önünde yüksek güvenlik önlemler alınarak zanlı adliyeye getirildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH