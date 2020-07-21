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    • 21.07.2020 19:16
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    'in katil zanlısı adliyede!

    5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 'in sevgilisi tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Vahşeti itiraf eden Cemal Metin Avcı, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. 'tan 'ın haberi...

    Pınar’ın katili adliyede!

    Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki 'in evli olduğu öğrenilen tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

    VAHŞETİ İTRAF ETMİŞTİ
    Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Avcı, adliyeye sevk edildi.

    Adliye önünde yüksek güvenlik önlemler alınarak zanlı adliyeye getirildi.

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH

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