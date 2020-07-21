Nijerya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abayomi Gabriel Olonisakin, gazetecilere, ülkedeki güvenlik sorunlarına karşı güvenlik güçleri tarafından yeni bir savaş modeline geçileceğini açıkladı.

GÜVENLİK PROBLEMLERİ

Olonisakin, "Nijerya bugün terör, silahlı çete, fidye için insan kaçırma, çoban-çiftçi çatışmaları, petrol boru hatlarına saldırılar ve silahlı soygun gibi farklı güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya." dedi.

Yeni savaş modeliyle ülkedeki güvenlik sorunlarına karşı daha etkili mücadele etmeyi amaçladıklarını kaydeden Olonisakin, "hibrit savaş" modeliyle düzenli ve düzensiz savaş tekniklerini birleştirip yüksek teknoloji ile desteklemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Olonisakin, son olarak atılan adımlara rağmen hibrit savaş teknolojisi ve ortak operasyonlar noktasında bazı engeller bulunduğunu bildirdi.

HİBRİT SAVAŞ NEDİR?

Hibrit savaş, açık veya gizli olarak birden fazla savaş aracının belli bir amaç için karmaşık bir biçimde kullanıldığı yeni bir savaş türü olarak nitelendirilir.

İlk kez 2007 yılında kullanılmaya başlanan "hibrit savaş" modeli, düzenli ve düzensiz savaş tekniklerinin bir arada kullanıldığı yeni nesil savaş türü olarak kabul ediliyor.

Hibrit savaşı geleneksel savaştan ayrılan en önemli tarafı, savaş ilan edilmeden ve mümkün olduğunca fark ettirilmeden düşük yoğunlukta çatışmanın sürdürülmesidir.

Asıl amacı, harp ilan etmeden, hedef ülke hükümetini devirmek, hedef alınan ülkede çıkarlara uygun olan yeni bir hükümetin kurulmasını sağlamaktır.