'HASSASİYET BEKLİYORUZ'

Vali Gürel, Karabük'e özgü geleneklerin olduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

"Karabük'e özgü geleneklerimiz var. Her Kurban Bayramı'nda insanlar bir araya toplanarak bayramlaşma yaparlar, bir kısım yeme içme muhabbetleri olur bunu biliyoruz, bunların da yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu Kurban Bayramı'nda bir araya gelmenin önüne geçmekte fayda var. Vatandaşlar mecbur kalmadıkça bayramlaşmaya gitmesinler. Telefonla bayramlaşmayı yapsınlar ki önümüzdeki süreci görelim. Henüz giriş çıkış kısıtlaması ile ilgili resmi bir yazı gelmedi. Ancak toplu olarak yapılacak olan etkinlikleri yasaklayacağız. Vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Başka bir yöntemle bayramlaşma sağlanabilirse, temas olmadan bu sağlanırsa sıkıntısız geçirebiliriz. Çünkü kimden hastalık geldiğini ve kimin virüs taşıdığını bilmiyoruz"