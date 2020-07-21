Kolombiya'da askerleri taşıyan UH-60 Kara Şahin kayboldu

Açıklamada, Amazon ormanlarındaki bir bölgede yerel saatle 03.00'den itibaren helikopterle irtibatın kesildiği kaydedildi.

Helikopteri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Uçağın kaybolduğu sanılan bölge, ülkede Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana, örgütten ayrılan eski üyeler ile uyuşturucu kaçakçılarının etkin olduğu yer olarak biliniyor.