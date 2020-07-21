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    • 21.07.2020 20:38
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    Kolombiya'da askerleri taşıyan UH-60 Kara Şahin kayboldu

    Kolombiya'da operasyona çıkan askeri bir helikopterin ülkenin Vaupes bölgesinde kaybolduğu açıklandı. Helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Kolombiya'da askerleri taşıyan helikopter kayboldu

    Güney Amerika ülkesi Kolombiya basınında çıkan habere göre, 6 mürettabatı bulunan UH-60 Kara Şahin adlı helikopter, operasyonel faaliyetler gerçekleştirirken kayboldu.

    Açıklamada, Amazon ormanlarındaki bir bölgede yerel saatle 03.00'den itibaren helikopterle irtibatın kesildiği kaydedildi.

    Helikopteri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Uçağın kaybolduğu sanılan bölge, ülkede Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana, örgütten ayrılan eski üyeler ile uyuşturucu kaçakçılarının etkin olduğu yer olarak biliniyor.
    Haberler Dünya Kolombiya'da askerleri taşıyan UH-60 Kara Şahin kayboldu
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