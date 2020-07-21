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    • 21.07.2020 18:42
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    şokta! vakaları bir haftada yüzde 84 oranında arttı

    'da yeni tip (Kovid-19) vaka sayısının bir haftada yüzde 84 oranında yükseldiği bildirildi. Ülkede koronavirüs vaka sayısı 52 bin 73'e yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 136'ya ulaştı.

    1 haftada rekor vaka artışı!

    'da yeni tip (Kovid-19) vaka sayısının bir haftada yüzde 84 oranında yükseldiği bildirildi.

    Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık ortalamaya göre, 15-21 Temmuz tarihlerinde ülkede 987 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

    Buna göre, günde ortalama 141 kişide Kovid-19 tespit edilirken, son haftada vaka sayılarında yüzde 84'lük bir artış gerçekleşti.

    TOPLAM VAKA SAYISI 52 BİN 73'E YÜKSELDİ
    Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 52 bin 73'e yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 136'ya ulaştı.

    RIVM'dan yapılan yazılı açıklamada, 8-14 Temmuz tarihlerinde görülen vaka sayısının 534 olduğu, bu sayının geçen hafta neredeyse 2'ye katlandığı belirtilerek, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için insanların kurallara uymasının önemine vurgu yapıldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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