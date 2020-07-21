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    • 22.07.2020 00:21
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    Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 380 bini geçti

    Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 170 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. verilerine göre, ülkede vaka sayısı 381 bin 798'e yükseldi.

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 380 bini geçti

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 170 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

    Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 381 bin 798'e yükseldi.

    Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 536 bin 921 test yapıldı.

    Son 24 saatte 195 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 368'e yükseldi.

    Ülkede Kovid-19 vakalarından 208 bin 144'ü iyileşti.

    En fazla vaka Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

    Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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