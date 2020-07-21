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    • 21.07.2020 09:47
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    paralı askerlerle coğrafyayı istikrarsızlaştırıyor

    Türkiye düşmanı politikalarıyla bilinen (), bölge ülkeleri üzerinde çıkar sağlamak, istikrarsızlaştırmak ve nüfuz elde etmek için yabancı paralı askerleri kullanmaktan vazgeçmiyor. sunda yeterli sayıda askeri bulunmayan BAE, başta ve olmak üzere çeşitli bölgelerdeki çıkarları için özel şirketler aracılığıyla paralı savaşçılar kullanıyor.

    Paralı askerlerle coğrafyayı istikrarsızlaştırıyor

    Özellikle fakir ülkelerdeki gençleri kandıran, paralı asker olarak kiralayan ve eğitim veren , yabancı uyruklu bu kişileri savaş bölgelerine sürerek kendi çıkarlarına alet ediyor. BAE'nin paralı askerleri sahaya sürmesi yeni bir durum değil. Yenişafak'ın haberine göre yönetiminin, , Kuzey Afrika ve Afrika Boynuzu'nda "önem verdiği" bazı ülkelerde nüfuz sahibi olmak için geçmişten bugüne paralı savaşçıları kullandığı biliniyor.

    KİRALIK KATİL DAHLAN YÖNETİYOR
    Abu Dabi'nin bu projelerinde Filistin'deki Fetih Hareketi'nden ihraç edilen ve BAE'ye yerleşerek Muhammed bin Nahyan'ın güvenlik danışmanı olan, Ortadoğu'nun kiralık katili, Muhammed Dahlan'ın rol oynadığı belirtiliyor. Dahlan'ın özel güvenlik şirketleriyle sıkı ilişkileri olduğu ve Abu Dabi yönetiminin bölge ülkeleri üzerindeki planları için bu ilişkileri kullandığı ifade ediliyor. Bu şekilde ve 'da var olan BAE, Eritre ile Somali'nin uzun yıllardır siyasi çekişme yaşadığı özerk bölgesi Somaliland'da da kendini gösteriyor. gazetesinin 2015'te yayımladığı bir makaleye göre, ülkelerinden 450'den fazla paralı asker, BAE'de eğitildikten sonra Yemen'de konuşlandırılarak BAE su üniformasını giydi. Yemen medyasında yer alan bilgilere göre de BAE, geçmişte Irak'taki eylemleriyle adından çokça söz ettiren Blackwater özel güvenlik şirketinin kurucusu Erik Prince'ın yönettiği Reflex Responses ile 529 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

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