Özellikle fakir ülkelerdeki gençleri kandıran, paralı asker olarak kiralayan ve eğitim veren BAE, yabancı uyruklu bu kişileri savaş bölgelerine sürerek kendi çıkarlarına alet ediyor. BAE'nin paralı askerleri sahaya sürmesi yeni bir durum değil. Yenişafak'ın haberine göre Abu Dabi yönetiminin, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Afrika Boynuzu'nda "önem verdiği" bazı ülkelerde nüfuz sahibi olmak için geçmişten bugüne paralı savaşçıları kullandığı biliniyor.





KİRALIK KATİL DAHLAN YÖNETİYOR

Abu Dabi'nin bu projelerinde Filistin'deki Fetih Hareketi'nden ihraç edilen ve BAE'ye yerleşerek Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın güvenlik danışmanı olan, Ortadoğu'nun kiralık katili, Muhammed Dahlan'ın rol oynadığı belirtiliyor. Dahlan'ın özel güvenlik şirketleriyle sıkı ilişkileri olduğu ve Abu Dabi yönetiminin bölge ülkeleri üzerindeki planları için bu ilişkileri kullandığı ifade ediliyor. Bu şekilde Yemen ve Libya'da var olan BAE, Eritre ile Somali'nin uzun yıllardır siyasi çekişme yaşadığı özerk bölgesi Somaliland'da da kendini gösteriyor. New York Times gazetesinin 2015'te yayımladığı bir makaleye göre, Latin Amerika ülkelerinden 450'den fazla paralı asker, BAE'de eğitildikten sonra Yemen'de konuşlandırılarak BAE ordusu üniformasını giydi. Yemen medyasında yer alan bilgilere göre de BAE, geçmişte Irak'taki eylemleriyle adından çokça söz ettiren Blackwater özel güvenlik şirketinin kurucusu Erik Prince'ın yönettiği Reflex Responses ile 529 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

