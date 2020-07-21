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    • 21.07.2020 09:33
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    'den hukuk tanımaz tavır! Türk 'lerine el koydular

    Son dakika haberi... 'ler hakkında hukuk tanımaz tavrını sürdürdü. Türk ne ait olması gereken 8 adet F-35 uçağı ABD Hava Kuvvetlerine devredildi. Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu, ABD Hava Kuvvetleri’ne, için üretilen sekiz adet F-35A uçağını modifiye etme yetkisi vermişti.

    Türk F-35'lerine el koydular

    Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Programı kapsamında Türk için üretilen sekiz adet A Lightning II uçağı, Hava Kuvvetleri envanterine devredildi.

    Geçtiğimiz günlerde ABD Senato komitesi, ABD Hava Kuvvetleri'ne, için üretilen sekiz adet F-35A uçağını modifiye etme yetkisi vermişti. Yenişafak'ın haberine göre tarafından Kuvvetleri için üretilen ancak S-400 tedariki bahanesiyle uygulanan ambargo sebebiyle Türkiye'ye gelemeyen ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılamayan F-35A uçakları, boyamaları değiştirilerek ABD Hava Kuvvetleri envanterine alındı.

    TÜRKİYE'NİN ADINI SİLMİŞLERDİ
    F-35 savaş uçağının ana yüklenicisi olan ABD'li Lockheed Martin şirketi, geçtiğimiz hafta tepki çekici bir karara imza atmış, F-35 savaş uçağı ile ilgili olarak açılan web sitesinde bulunan "Küresel Katılımcılar" listesinden Türkiye'nin adını silmişti.

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