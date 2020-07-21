Raab, görüşmede Çin'in Hong Kong'daki eylemlerinin yol açtığı ciddi endişeleri ve İngiltere'nin bu konuda attığı adımı ele aldıklarını belirtti.

Ayrıca Çin'le bağlantılı olarak 5G altyapısı ile koronavirüsten çıkarılan dersi de görüştüklerini aktaran Raab, iki ülke arasında müzakereleri yürütülen serbest ticaret anlaşmasının hem istihdam hem de tüketiciler için yararlı olması gerektiğini vurguladı. Raab, İran, Rusya ve Orta Doğu konularını da ele aldıklarını aktardı.

Raab, bir soru üzerine hükümetin Rusya'nın Brexit referandumuna müdahalesini bilinçli olarak araştırmadığı iddiasını reddederek, bunun Avam Kamarası İstihbarat ve Güvenlik Komitesi raporunda yer almadığını, bir milletvekilinin yorumu olduğunu savundu.

Hükümetin, Rusya'nın yol açtığı tehdidin farkında olduğunu ve tespiti halinde bunu kamuoyuna açıkladığını söyleyen Raab, bu konuda "boşvermiş" olmadıklarını ifade etti.