Suriye'de Esad rejimi iç savaştan bu yana üçüncü kez 'halksız' parlamento seçimlerine gitti.



Seçim koronavirüs salgını nedeniyle daha önce iki kez ertelenmişti. 19 Temmuz'da baskı altındaki halk, ülkede hiçbir 'muhalif parti' olmaksızın seçime gitti. Seçimde çoğu ülkenin önde gelen iş adamları olan bin 656 milletvekili adayı Meclis'teki 250 koltuk için yarıştı.