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    • 21.07.2020 06:43
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    Son dakika: 'dan ve diğer ülkelere flaş uyarı: lere müdahale eden bedelini öder

    Son dakika haberine göre, ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday , ve diğer ülkelere lere müdahale etmeleri durumunda bedelini ödeteceği uyarısında bulundu.

    Biden'dan Rusya'ya flaş uyarı

    ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday , ve diğer ülkelere lere müdahale etmeleri durumunda bedelini ödeteceği uyarısında bulundu.

    Eski başkan yardımcısı Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ''Kremlin ve diğer yabancı hükümetleri uyarıyorum, başkan seçilirsem, yönetimim Amerikan seçimlerine müdahale edenlere sağlam ve uzun süreli bedel ödetecek.'' ifadesini kullandı.

    Amerikan seçimlerine yabancı müdahaleyi ''düşmanca'' bir eylem olarak değerlendireceğini belirten Biden, ''Rusya ya da diğer hiçbir ülke ile tansiyonu yükseltme gibi bir niyetim yok. Yönetimimin tüm enerjisini uluslararası toplumu bir araya getirme, Kovid-19, ekonomik yarası ve diğer endişe verici küresel sorunlar ile mücadeleye ayrımasını tercih ederim.'' değerlendirmesinde bulundu.

    Ülkede 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de 'da başkanlık koltuğuna oturacak.

    Haberler Dünya Son dakika: Joe Biden'dan Rusya ve diğer ülkelere flaş uyarı: Seçimlere müdahale eden bedelini öder
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