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    • Dünya
    • 20.07.2020 12:26
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    • 20.07.2020 12:26
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    karşıtı yüzlerce kişi için bir araya geldi!

    'nin başkenti , sıra dışı bir gösteriye ev sahipliği yaptı. tedbirleri kapsamında kullanımının zorunlu hale getirilmesine itiraz eden yüzlerce insan bir araya geldi.

    Dünyanın en sıra dışı protestosu!

    ler, corona virüs salgınıyla birlikte günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girdi.

    Ancak bu durumdan hoşnut olmayanlar da var. 'nin başkenti 'da yüzlerce insan, ülkedeki marketlerde ve alışveriş merkezlerinde maske zorunluluğunu etmek için bir araya geldi.

    Maske zorunluluğunun insan haklarına aykırı olduğunu iddia eden göstericiler, corona virüs aşılarına da karşı çıkarken, corona virüsü yaydığı gerekçesiye 5G'yi de istemiyor.

    İngiltere'de maske kullanımı 15 Haziran tarihinde zorunlu hale getirildi.

    24 Temmuz'dan itibaren ise alışveriş merkezleri ve marketlerde olacak.

    Maske kuralına uymayanlara 100 sterlin para cezası kesilecek.

    Bu ceza, iki hafta içerisinde ödenmesi halinde 50 sterlin olarak uygulanacak.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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