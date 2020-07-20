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    • 20.07.2020 23:34
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    Filistinli tutuklulara bilerek (COVID-19) bulaştırıyor!

    Ulusal ve , ", virüs taşıyan İsrailli askerleri Filistinli tutuklularla temas kurmaları için hapishanelere salıyor" açıklamasında bulundu.

    ", virüs taşıyan İsrailli askerleri Filistinli tutuklularla temas kurmaları için hapishanelere salıyor." Çarpıcı açıklama Ulusal ve tarafından yapıldı.

    Açıklamada İsrail'in virüs taşıyan askerlerini bilerek Filistinli tutuklularla etkileşime geçirdiği ifade edildi.

    Ayrıca Filistinli tutuklulara yönelik kasıtlı tıbbi ihmal gerçekleştirildiğine de dikkat çekildi.

    MUAYENEYE İZİN VERİLMİYOR, DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI ENGELLENİYOR!
    Tutukluların doktorlar tarafından muayene edilmesine izin verilmediği, koğuşlarda da dezenfekte çalışmalarının engellediğinin altı çizildi.

    ün Filistinli tutuklular arasında yayılmaması için uluslararası koruma talebinde bulunulduğu belirtildi.

    İsrail hapishanelerinde 160'ı çocuk olmak üzere yaklaşık 4.700 Filistinli esir tutuluyor.

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    Haberler Dünya İsrail Filistinli tutuklulara bilerek koronavirüs (COVID-19) bulaştırıyor!
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