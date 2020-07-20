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    • Dünya
    • 20.07.2020 10:01
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    • 20.07.2020 10:01
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    'ye Kasım Süleymani'nin güzergah bilgilerini verdiği iddia edilen isim idam edildi

    ’nin 3 Ocak’ta Devrim Muhafızları’nın en önemli isimlerinden olan ’yi öldürmesi iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti. İran, ABD tarafından öldürülen General Kasım Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı ve istihbarat servisi ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı () adına "casusluk yaptığı" iddiasıyla bir kişiyi idam etti.

    Süleymani'nin güzergahını vermişti! İdam edildi

    , tarafından öldürülen 'nin güzergah bilgilerini paylaştığı ve istihbarat servisi ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı () adına "casusluk yaptığı" iddiasıyla bir kişiyi idam etti.

    İran yargı erki sitesinin haberine göre, MOSSAD ve CIA için casusluk yaptığı ve Süleymani'nin bulunduğu yerin bilgilerini bu servislerle paylaştığı iddia edilen Mahmud Musevi Mecd bu sabah idam edildi.

    Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, Mecd'in para karşılığında Devrim Muhafızları Ordusu başta olmak üzere ülkenin silahlı kuvvetleri ve diğer emniyet konularıyla ilgili CIA ve MOSSAD'a istihbarat sağladığını savunmuştu.

    Mecd'in İran yargısı tarafından idama mahkum edildiğini belirten İsmaili, yüksek mahkemenin de onadığı cezanın yakında uygulanacağını aktarmıştı.

    ABD, 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

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