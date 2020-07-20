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    • 20.07.2020 21:26
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    'den 'ya vurgun... Devlet Başkanı ve ailesine yaptırım uygulandı

    yönetimi, 'ya bağlı Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı 'u yaptırım listesine aldı. ABD Dışişleri Bakanı , "Kadirov'un işkence ve yargısız infazlarda bulunduğu istihbaranıa sahibiz" ifadelerini kullandı.

    ABD, Rusya'yı maşa üzerinden vurdu

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, Kadirov'un yaptırım listesine alındığını duyurarak, yaptırımın nedeninin Kadirov'un "insan hakları ihlallerinde yer alması" olduğunu vurguladı.

    "Dışişleri Bakanlığı, Kadirov'un 10 yıla kadar dayanan aralarında işkence ve yargısız infazların da bulunduğu insan hakları ihlallerinde bulunduğuna dair büyük miktarda güvenli istihbarata sahip." ifadesini kullanan Pompeo, bugünkü kararla Kadirov'un eşi Medni Kadirova ile kızları Aishat ve Karina Kadirova'nın da yaptırım listesine eklendiğini bildirdi.

    Haberler Dünya ABD'den Rusya'ya vurgun... Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov ve ailesine yaptırım uygulandı
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