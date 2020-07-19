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    • 19.07.2020 15:54
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    Son dakika: sınır muhafızlığını 'e emanet etti

    Gelen son dakika haberine göre, 'ın Rodop İli’ne bağlı Vakos köyünden yaşayan İsmail adlı vatandaşı yemin ederek sınır muhafızlığı görevine başladı.

    Yunanistan o görevi Türk'e emanet etti!
    sınır muhafızlığını 'e emanet etti

    Yunanistan'ın Rodop İli'ne bağlı Vakos köyünden yaşayan İsmail adlı Türk vatandaşı yemin ederek sınır muhafızlığı görevine başladı.
    Yunanistan sınırı artık bir Türk'e emanet... Yunanistan'ın bağlı Vakos köyünde yaşayan Türk asıllı Emre İsmail yemin ederek sınır muhafızlığı görevine başladı. İsmail kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sınır muhafızlığına başladığını ifade etti.

    Emre İsmail ayrıca Yunanistan'da sınır muhafızlığı görevinde bulunan ilk Türk olma özelliğini taşıyor.

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