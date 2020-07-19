Yunanistan o görevi Türk'e emanet etti!

Yunanistan sınır muhafızlığını Türk 'e emanet etti

Yunanistan'ın Rodop İli'ne bağlı Vakos köyünden yaşayan Emre İsmail adlı Türk vatandaşı yemin ederek sınır muhafızlığı görevine başladı.

Yunanistan sınırı artık bir Türk'e emanet... Yunanistan'ın Rodop iline bağlı Vakos köyünde yaşayan Türk asıllı Emre İsmail yemin ederek sınır muhafızlığı görevine başladı. İsmail kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sınır muhafızlığına başladığını ifade etti.

Emre İsmail ayrıca Yunanistan'da sınır muhafızlığı görevinde bulunan ilk Türk olma özelliğini taşıyor.