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    • 19.07.2020 16:40
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    Son dakika: 'dan maske kararı! Yarından itibaren zorunlu hale geliyor

    salgınında ciddi kayıplar veren 'da 1 itibariyle kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu olacağı açıklanmıştı. Son günlerde vaka sayılarındaki artış nedeniyle bu kararını öne çekti ve yarın itibariyle () kapalı alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi..

    Fransa kararını değiştirdi! Yarından itibaren...

    'da salgını ile mücadelede alınan tedbirlere yenisi eklendi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 1 'tan itibaren maske kullanımının kapalı alanlarda zorunlu olacağını açıklamış, "Maskelerin, kapalı alanlarda kullanımını zorunlu yapacağız. Salgının biraz arttığına dair tespitlerimiz mevcut" demişti.

    Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise kapalı alanlarda maske takmanın 'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

    Bakan Veran, alışveriş merkezlerinde, bankalarda ve marketlerde maske takmanın zorunlu hale geleceğini açıkladı. Veran, vatandaşlara sosyal mesafe kuralının hala geçerli olduğunu hatırlattı.

    Öte yandan Fransa'da bugüne kadar koronavirüs salgınında 174 bin 674 vaka tespit edilirken, 30 bin 152 kişi ise salgın nedeni ile hayatını kaybetti..

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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