İçlerinde 1964 tarihli 186 sayfalık bir belge de yer alıyor. Belge, dünya üzerindeki UFO olaylarını listeliyor. Belgede, radarlar 60.000 - 14.000 ft arasında tespit ettiği daire şeklinde cisim gibi atıflarla UFO'lar işaret ediliyor. İskoçya'daki hava filosunun komutanının, "Bu kesinlikle tuhaf bir yaratık değil, bir maddeden kusursuz yapılmış bir nesne" ifadeleri dikkat çekiyor. Belgelerdeki benzer ifadelere dayanılarak, Hava Olayları Ulusal Araştırmalar Komitesi'nin UFO'ların gerçekten var olduğunu kabul ettiği belirtiliyor.

CIA'in dosyalarında 17 yaşındaki metal bükücü olarak bilinen bir gence de ilgi gösterdiği görülüyor. Dosyadaki diğer belgeler daha çok terörizm, saldırı gibi olaylardan bahsediyor. 1982'den başlayarak neredeyse bir yıl boyunca İskoçya'daki Edinburgh ve Glasgow'daki devlet dairelerinin hedeflendiği saldırılardan söz ediliyor.