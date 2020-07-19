İyileşenlerin sayısı bugün 143 artışla 196 bin 949'a çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 3 artarak 35 bin 45'e yükseldi. Bugünkü ölüm rakamı, salgının ülkede görülmeye başladığı ilk günlerden olan 23 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük seviyede gerçekleşti.

İtalya'da bugüne kadar toplam 6 milyon 238 bin 49 test yapıldı