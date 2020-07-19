Çin'de koronavirüs bitti derken yeni bir felaket yaşanıyor. Şiddetli yağışların yol açtığı seller hayatı olumsuz etkiliyor. Temmuz başından bu yana seller nedeniyle 31 kişi öldü ya da kayboldu, 2 milyondan fazla kişi tahliye edildi, yaklaşık 151 bin ev zarar gördü.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, Hubey, Hunan, Ciangşi ve Anhui gibi bölgelerde 31 kişinin öldüğü ya da kaybolduğu, 2 milyondan fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.