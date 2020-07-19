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    • 19.07.2020 20:53
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    'de hain saldırı! 5 ölü, 85 yaralı

    ’in karşısında bulunan ’nin Halep kentine bağlı ilçesinde, / tarafından düzenlenen terör saldırısında 5 kişi öldü, 85 kişi yaralandı.

    Azez'de hain saldırı! Ölü ve yaralılar var

    'in karşısında yer alan 'in Siccu köyünde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle çevrede hasar meydana gelirken yaralılar Azez ve 'deki hastanelere nakledildi.

    Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü / tarafından gerçekleştirildiğini ancak siviller zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.

    SALDIRIDA YARALANAN 15 SURİYELİ KİLİS'TE TEDAVİYE ALINDI

    Alınan bilgiye göre, Azez'in Siccü köyünde gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan ve durumları ağır olan 15 kişi, 'na getirildi.

    Burada bekleyen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezinde Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

    YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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