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    • Dünya
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    • 18.07.2020 17:57
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    : ün en çok vurduğu ülke olan 'de dan hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 80'e yükseldi

    haberine göre 'de yeni tip (Kovid-19) ında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 930 artarak 142 bin 80'e çıktı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 72 bin 743 artışla günlük yeni rekor kırarak 3 milyon 771 bin 101'e ulaştı.

    ABD'de korkunç bilanço! Ölü sayısı...

    , Kovid-19 ının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

    Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 72 bin 743 artışla günlük yeni rekor kırarak 3 milyon 771 bin 101'e ulaştı.

    Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 930 artarak 142 bin 80'e çıktı.

    Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 49 bin 140 ile Brezilya, 1 milyon 53 bin 552 ile Hindistan ve 765 bin 437 vakayla izliyor.

    NEW YORK
    Günlük vaka ve ndaki düşüşe rağmen , ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

    New York'ta şu ana kadar 432 bin 412 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 535 kişi hayatını kaybetti.

    New York'u 374 binden fazla vakayla California ile 328 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.

    ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 46 milyon 609 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 741 bini geçti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: Koronavirüsün en çok vurduğu ülke olan ABD'de salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 80'e yükseldi
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