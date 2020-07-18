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    • 18.07.2020 21:39
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    'ta nedeniyle bir günde 75 kişi öldü

    nin komşudaki ateşi düşmüyor. 'ta yeni tip (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 49 yeni vaka tespit edildi.

    Irak'ta koronavirüs ateşi düşmüyor

    'ta yeni tip (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 49 yeni vaka tespit edildi.

    Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 691'e ulaştığı belirtildi.

    Açıklamada, ülkede 2 bin 49 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 90 bin 220'ye çıktığı ifade edildi.

    Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 58 bin 492 olduğu bilgisini paylaştı.

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