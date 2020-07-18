Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.07.2020 18:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2020 18:31
    ABONE OL

    'de 20 dakikada sonuç veren antikor testi geliştirildi

    Ölümcül pandemiye karşı sevindiren bir gelişme yaşandı. 'de yeni tip (Kovid-19) salgınında toplumsal bağışıklığı test edebilmek için kandaki SARS-CoV-2 antikorlarının varlığını tespit edebilen hızlı test geliştirildiği bildirildi.

    Kovid-19 karşı mücadelede önemli gelişme

    İngiliz Telegraph gazetesinin haberinde, Oxford Üniversitesi ve Birleşik Krallık Hızlı Test Birliği (UK-RTC) iş birliğinde geliştirilen parmak ucu antikor testinin, 20 dakika gibi kısa bir sürede sonuç verebildiği ifade edildi.

    Hükümetin, parmak ucundan alınan kan ile SARS-CoV-2 antikorlarının varlığını tespit edebilen milyonlarca hızlı testi vatandaşlara ücretsiz dağıtacağı belirtildi.

    Gazeteye açıklamada bulunan Bağışıklık Test Programı Başkanı ve Oxford Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör John Bell, hızlı testin şaşırtıcı olduğunu ve insanların kimseye ihtiyaç duymadan testi uygulayabileceğini kaydetti.

    UK-RTC Başkanı Chris Hand de testlerin ilk denemelerde yüzde 98 doğruluk oranını yansıttığını bildirdi.

    Haberler Dünya İngiltere'de 20 dakikada sonuç veren koronavirüs antikor testi geliştirildi
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri