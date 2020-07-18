Coronavirüs salgını, turizm sektörüne zarar verdi. Dünyada birçok ülke, turistleri cezbetmek için ilginç teşvik kampanyaları seçti.
Bulgaristan: Şezlong, şemsiye, masalar ücretsiz.
İsviçre: Yüzde 65'e varan otel indirimleri.
Özbekistan: Ülkeye gelip Kovid kapana 3 bin dolar tazminat.
Meksika: Cancun bölgesinde bir uçak biletine bir bedava.
Tayland: Bir lüks villa kiralayana bir villa bedava.
ABD: Los Angelas tatile gelenlere uçak bileti.
Bulgaristan: Şezlong, şemsiye, masalar ücretsiz.
İsviçre: Yüzde 65'e varan otel indirimleri.
Özbekistan: Ülkeye gelip Kovid kapana 3 bin dolar tazminat.
Meksika: Cancun bölgesinde bir uçak biletine bir bedava.
Tayland: Bir lüks villa kiralayana bir villa bedava.
ABD: Los Angelas tatile gelenlere uçak bileti.