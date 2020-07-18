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    • Dünya
    • 18.07.2020 Gazete
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    Corona sektörünü de vurdu! Birçok ülke cezbetmek i teşvik kampanyası yaptı

    'in Vuhan kentinden başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını, sektörüne zarar verdi. Dünyada birçok ülke, leri cezbetmek için ilginç teşvik kampanyaları seçti.

    Keyif-19
    Coronavirüs salgını, sektörüne zarar verdi. Dünyada birçok ülke, leri cezbetmek i ilginç teşvik kampanyaları seçti.

    Bulgaristan: Şezlong, şemsiye, masalar ücretsiz.

    İsviçre: Yüzde 65'e varan otel indirimleri.

    Özbekistan: Ülkeye gelip Kovid kapana 3 bin dolar tazminat.

    : Cancun bölgesinde bir uçak biletine bir bedava.

    Tayland: Bir lüks villa kiralayana bir villa bedava.

    ABD: Los Angelas tatile gelenlere uçak bileti.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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