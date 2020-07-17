Danıştay'ın bozduğu 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Yurt içinde sevinçle karşılanan karar, başta Yunanistan olmak üzere, yurt dışında tepkilere neden oldu.