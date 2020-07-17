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    • Dünya
    • 17.07.2020 21:25
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    • 17.07.2020 21:25
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    Yunan takımı ''yı kurtarın' yazılı forma yaptırdı

    Danıştay'ın bozduğu 1934 tarihli kararının ardından, Cumhurbaşkanı 'ın yayınladığı kararname ile  yeniden ibadete açıldı. Yurt içinde sevinçle karşılanan karar, başta olmak üzere, yurt dışında tepkilere neden oldu. Yunanistan Ligi'nde mücadele eden takımının yöneticileri, maçına "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı forma ile çıkacaklarını açıkladı.

    Yunan takımı 'Ayasofya'yı kurtarın' yazılı forma yaptırdı

    Danıştay'ın bozduğu 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Yurt içinde sevinçle karşılanan karar, başta Yunanistan olmak üzere, yurt dışında tepkilere neden oldu.

    FORMALARA "AYASOFYA'YI KURTARIN" YAZDILAR
    Ayasofya'da ilk namaz için hazırlıklar sürerken, Yunanistan'daki tepkilere futbol camiası da katıldı.

    Yunanistan Ligi ekiplerinden Larissa, Xanthi ile oynayacakları son maça "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı formalarla çıkacaklarını ve bu formanın taraftarlara da dağıtılacağını açıkladı.
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