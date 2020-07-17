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    • 17.07.2020 17:31
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    Son dakika: 'nden açıklaması: "'nın işgalden kurtulmasının habercisi"

    Danıştay kararı ile ’nın müzeden camiye çevrilmesinden büyük sevinç duyduğunu söyleyen Ahmed bin Hamed el-Halili, Ayasofya'nın ibadete açılmasının 'nın işgalden kurtulması ile yakında yaşanacak büyük sevinçlerin habercisi olması temennisinde bulundu.

    Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulmasının habercisi

    , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Minarelerinden ezan sesleri ve mihrabında rüku ve secdelerden yoksun bırakıldıktan sonra ve neredeyse bir asırdır bunun için yas tuttuktan sonra Ayasofya'nın tekrar İslam'ın rahmetine dönmesine sevinen ve kutlayan bütün İslam alemine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    'nın cami olarak yeniden ibadete açılma kararını Türk halkı ve yöneticileri tarafından atılan başarılı bir adım olarak nitelendiren Halili, şunları kaydetti:

    "Ümmetin duruşu, inşallah Mescid-i Aksa'nın Müslümanların eline geçmesi ve işgalden kurtulması ile yakında yaşanacak büyük sevinçlerin habercisidir."

    Halili, 12 Temmuz'da da Ayasofya kararından dolayı başta Cumhurbaşkanı ve Türk halkı olmak üzere tüm İslam alemini tebrik etmişti.

    Haberler Dünya Son dakika: Umman Müftüsü'nden Ayasofya açıklaması: "Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulmasının habercisi"
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