SAĞLIK BAKANLIĞI, GÜNLÜK ÖLÜ SAYILARINI YAYIMLAMAYI DURDURDU

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle günlük ölüm sayılarına ilişkin verilerin yayımlanmasının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, günlük ölü sayılarının Kovid-19 testi pozitif çıkan tüm hastalar üzerinden hesap edildiği, test tarihi ile ölüm tarihi arasında geçen sürenin hesaba katılmadığı, bu nedenle günlük ölü sayılarının çarpıtılabileceğine yönelik iddiaların olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümlere ait verilerin nasıl kaydedildiğine dair acil bir inceleme çağrısında bulunmuştu.