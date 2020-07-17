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    • Dünya
    • 17.07.2020 12:31
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    • 17.07.2020 12:31
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    Son dakika: , Kovid-19 nedeniyle "lerin ülkeye giriş yasağını" eylül sonuna kadar uzattı

    Gelen son dakika haberine göre, 'de alınan tedbirleri kapsamında Florida başta olmak üzere çok sayıda eyalette uygulanılan "lerin giriş yasağı" eylül sonuna kadar uzatıldı. ABD ve Önleme Merkezince (yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarının arttığı hatırlatıldı.

    ABD o yasağı eylül sonuna kadar uzattı!

    'de yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Florida başta olmak üzere çok sayıda eyalette uygulanılan "kruvaziyerlerin giriş yasağı" eylül sonuna kadar uzatıldı. ABD ve Önleme Merkezince (yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarının arttığı hatırlatıldı.

    Bu nedenle 24 Temmuz'da sona ermesi planlanan giriş yasağının, Florida dahil birçok eyalette eylül sonuna kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, kararın 250 veya daha fazla yolcu taşıyabilen gemileri kapsadığı kaydedildi.

    Kovid-19'un söz konusu gemilere bulaşmasına engel olunamadığı vurgulanan açıklamada, kruvaziyerlerin az sayıda la çalışmasına karşın buraların kentlerden daha kalabalık olduğu ve salgın açısından büyük riskler oluşturduğu bildirildi.

    ABD'de Kovid-19 salgını tırmanışa geçerken ve salgına bağlı ölü sayılarında son bir haftada yaklaşık yüzde 20'lik artış görüldü.

    Ülkede 3 milyon 695 bin 469 kişide virüse rastlanırken, Kovid-19 nedeniyle 141 bin 124 kişi öldü.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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