Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.07.2020 09:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2020 09:38
    ABONE OL

    Son dakika: ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı David Schenker'den Avrupa'ya eleştirisi: Samimi olsalardı...

    Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı David Schenker, Avrupa ülkelerinin silah ambargosu konusunda sadece ’ye karşı çıktıklarını kimsenin Rusya, BAE ve Mısır uçaklarına bir şey demediğini söyledi.

    ABD'den Avrupa'ya Türkiye eleştirisi

    Alman Marshall Fonu adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği bir panelde konuşan Schenker, Avrupalıların 'daki çatışma ve bu ülkeye uygulanan silah ambargosu konusunda samimi olmadıklarını dile getirdi.

    Avrupalıların sürekli Birleşmiş Milletlerin () uyguladığı silah ambargolarına katkı sağlamak üzere Akdeniz'de icra ettikleri faaliyetlerle böbürlendiğini belirten Schenker, "Yaptıkları tek engelleme, Türk ordusunun Libya'ya gönderdiği malzemelere karşı. Kimse Emirliklerin (BAE) uçaklarını engellemiyor. Kimse Mısırlıları engellemiyor." diye konuştu.

    Avrupanın Libya konusunda daha çok şey yapabilecekken bunları yapmamasının üzücü olduğunu ifade eden ABD'li diplomat, "Samimi olsalardı, birileri silah ambargolarını ihlal ettiğinde onları en azından ifşa ederlerdi." dedi.

    Avrupa ülkelerinin hiç olmasa Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri 'e destek veren Rus özel güvenlik şirketi Wagner Grubunu yaptırım listesine alabileceğini kaydeden Schenker, "Belki de bu konuda Rusya'dan gelecek yanıttan çekiniyorlar. Ancak orada (Libya) daha güçlü ve daha ciddi bir rol almazlarsa bu iş daha çok uzayacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Haberler Dünya Son dakika: ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı David Schenker'den Avrupa'ya Türkiye eleştirisi: Samimi olsalardı...
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri