SARS HASTALARI İNCELENDİ

Bu kapsamda, Singapurlu araştırmacılar tarafından yapılan bağışıklık çalışmasında 2002 -2004 yılında etkisine alan SARS (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu) hastalığına bakıldı. 2002 Kasım'ında Çin'de ortaya çıkan ölümcül hastalık ardından Tayvan, Singapur, ABD ve Kanada gibi ülkelere yayılarak yaklaşık 800 insanın ölümüne neden oldu. Yaklaşık 20 yıl sonra ise dünyayı tekrar tehdit eden yeni tip corona virüs küresel salgını ortaya çıktı.

KORONAVİRÜSLE BENZERLİĞİ YÜZDE 85

Bilim insanları yeni tip corona virüs ile SARS'a neden olan corona virüsün yüzde 85 oranında benzer olduğunu açıkladı. Hatta yeni tip corona virüse SARS virüsünün adı verildi; SARS'a neden olan virüs SARS-Cov olarak adlandırılarken yeni tip corona virüsün bilimsel adı SARS Cov-2 olarak geçiyor.