



NASA YILANI

Astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği burçlarla ilgili NASA'dan son dakika açıklaması geldi. Yılan burcu ile birlikte burç sayısı, 13'e yükseldi...



Dünya gündemine oturan "Burçlar değişti" iddiasını NASA da doğruladı. Böylelikle burçların 12 değil, 13 olması gerektiği açıklandı. İnsanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren burçlara "Yılan Burcu" da eklendi. NASA, "Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takım yıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu" belirtti...