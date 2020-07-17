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    • Dünya
    • 17.07.2020 Gazete
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    'dan burçlarla ilgili flaş açıklama: Yılan burcu ile birlikte burç sayısı, 13'e yükseldi

    Astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği burçlarla ilgili 'dan son dakika açıklaması geldi. Yılan burcu ile birlikte burç sayısı, 13'e yükseldi...




    ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Yıldızların konumu değişti" dedi. 12 burca Yılan Burcu'nu da ekledi. Herkesin burcu da falı da değişti.



    NASA YILANI
    Astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği burçlarla ilgili NASA'dan son dakika açıklaması geldi. Yılan burcu ile birlikte burç sayısı, 13'e yükseldi...

    Dünya gündemine oturan "Burçlar değişti" iddiasını NASA da doğruladı. Böylelikle burçların 12 değil, 13 olması gerektiği açıklandı. İnsanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren burçlara "Yılan Burcu" da eklendi. NASA, "Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takım yıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu" belirtti...



    NASA'nın iddiasına göre burçların tarihleri şu şekilde:

    KOÇ: 18 Nisan - 13 Mayıs

    BOĞA: 13 Mayıs - 21 Haziran

    İKİZLER: 21 Haziran - 20 Temmuz

    YENGEÇ: 20 Temmuz - 10 Ağustos

    ASLAN: 10 Ağustos - 16 Eylül

    BAŞAK: 16 Eylül - 30 Ekim

    TERAZİ: 30 Ekim - 23 Kasım

    AKREP: 23 Kasım - 29 Kasım

    YILAN: 29 Kasım - 17 Aralık

    YAY: 17 Aralık - 20 Ocak

    OĞLAK: 20 Ocak - 16 Şubat

    KOVA: 16 Şubat - 11 Mart

    BALIK: 11 Mart - 18 Nisan

    Burç sayısının 13'e çıkması, insanların hem burcunu, hem de falını değiştirdi.


    Haberler Dünya NASA'dan burçlarla ilgili flaş açıklama: Yılan burcu ile birlikte burç sayısı, 13'e yükseldi
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