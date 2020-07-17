ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Yıldızların konumu değişti" dedi. 12 burca Yılan Burcu'nu da ekledi. Herkesin burcu da falı da değişti.
NASA YILANI
Astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği burçlarla ilgili NASA'dan son dakika açıklaması geldi. Yılan burcu ile birlikte burç sayısı, 13'e yükseldi...
Dünya gündemine oturan "Burçlar değişti" iddiasını NASA da doğruladı. Böylelikle burçların 12 değil, 13 olması gerektiği açıklandı. İnsanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren burçlara "Yılan Burcu" da eklendi. NASA, "Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takım yıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu" belirtti...
NASA'nın iddiasına göre burçların tarihleri şu şekilde:
KOÇ: 18 Nisan - 13 Mayıs
BOĞA: 13 Mayıs - 21 Haziran
İKİZLER: 21 Haziran - 20 Temmuz
YENGEÇ: 20 Temmuz - 10 Ağustos
ASLAN: 10 Ağustos - 16 Eylül
BAŞAK: 16 Eylül - 30 Ekim
TERAZİ: 30 Ekim - 23 Kasım
AKREP: 23 Kasım - 29 Kasım
YILAN: 29 Kasım - 17 Aralık
YAY: 17 Aralık - 20 Ocak
OĞLAK: 20 Ocak - 16 Şubat
KOVA: 16 Şubat - 11 Mart
BALIK: 11 Mart - 18 Nisan
Burç sayısının 13'e çıkması, insanların hem burcunu, hem de falını değiştirdi.