Bunlardan biri ise mahallesindeki insanların virüs kontrolü için zorla Putumayo bölgesine götürülmesine itiraz eden Edison Leon adlı bir topluluk lideri. "İnsanlarımın ölüme gönderilmesine izin vermeyeceğim" ifadeleriyle resmi yetkilerden yardım isteyen Leon, birkaç gün sonra "La Mafia" adlı kartel tarafından idam edildiği belirtildi.

Kolombiya'nın güneyinde meydana gelen başka bir olayda ise, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle karteller tarafından parkta oturan üç kişi öldürüldü. Bir diğerinde ise, telefon tamircisinde bulunun iki Venezuelalı göçmen idam edildi.