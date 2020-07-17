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    • 17.07.2020 23:37
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    eski James Gustaf Edward 'in 'da yaptığı iddia edildi

    eski ve Yardım kuruluşu 'nin kurucu yöneticisi James Gustaf Edward 'in ölümünden önce, sponsorların parasını kötüye kullandığını itiraf ettiği ve istifa etmeyi önerdiği öne sürüldü. Ölümü halâ bir sır olan Mesurier, 2016'da Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından "Büyük Britanya İmparatorluk Nişanı" ile ödüllendirilmiştir.

    Dolandırıcılık yapmış

    Volkskrant gazetesi ulaştığı bir mektuba dayandırdığı haberinde, eski ve yardım kuruluşu 'nin yöneticisi James 'in sponsorların parasını zimmetine geçirdiğini itiraf ettiğini ve istifa etmeyi önerdiğini belirtti.

    "GÖNDERİLEN YARDIMI ZİMMETİNE GEÇİRDİĞİNİ ÖLÜMÜNDEN 3 GÜN ÖNCE İTİRAF ETTİ"

    Gazeteye göre, Le Mesurier ölümünden üç gün önce, sponsor olan ülkelere yazdığı bir mektupta yaptığı sahtekarlığı itiraf etti. Mali , geçen yılın kasım ayında lı bir mali hesap uzmanının Mayday Rescue'nun ofisini ziyareti sırasında, 50 bin dolarlık zararı gizlemek için düzenlenen sahte makbuzları bulmakla ortaya çıktı. Le Mesurier, Mayday Rescue'nin yönetiminin için gönderilen parayı zimmetine geçirdiğini itiraf etti.

    Le Mesurier'in ölümünden sonra, Hollanda, ve 'nin de dahil olduğu donör ülkeler, kuruluşun belgelerini inceledi ancak zimmete para geçirme konusunda herhangi bir kanıta rastlamadı.

    "YANLIŞ ANLAŞILMA"

    Gazeteye göre, bazı büyük işlemleri denetlemek etmek artık mümkün değil. Kamuoyuna açıklanmayan soruşturmanın sonucuna göre, Le Mesurier'in itiraf ettiği dolandırıcılık bir 'yanlış anlaşılma' sonucuydu.

    Muhasebe şirketi SMK, Kasım ayında bir dizi başka sorunlar buldu. Mayday Rescue tamamen kar amacı gütmeyen bir organizasyon değildi, ve Dubai'de ticari ofisleri vardı. Bazı durumlarda, kuruluşun yöneticilerinin maaşı, primler hariç ayda 26 bin euroya kadar ulaşabiliyordu.

    Halâ 'de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler, şu anda başka kuruluşlar aracılığıyla finansman aldıklarını açıkladı.

    Batı'da popülerlik ve destek kazanan Beyaz Miğferler, amacını savaş bölgelerindeki sivilleri kurtarmak olarak açıklamıştı, ancak Suriye makamları tarafından aşırılık yanlısı gruplarla bağlantı kurmak ve propaganda faaliyetleri yürütmekle suçlanıyor.

    Haberler Dünya İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in İstanbul'da dolandırıcılık yaptığı iddia edildi
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