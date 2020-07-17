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    • 17.07.2020 21:02
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    larından 'i silen ve 'a 'tan cevap: 'in tarafını tutma ve tarihi gerçekleri inkardır

    menşeili ve 'ın 'i silmesine 'tan çok sert tepki geldi. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım "Atılan adım, 'in tarafını tutma ve tarihi gerçekleri inkardır. Bu yapılan, uluslararası karar ve yasalara aykırıdır" ifadelerini kullandı.

    Google ve Apple Filistin'i haritadan sildi

    , 'li teknoloji şirketleri ve 'ın uygulamalarından 'i silmesini "uluslararası yasa ve kararlara aykırı bir adım" olarak nitelendirdi.

    Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada, "Atılan adım, İsrail'in tarafını tutma ve tarihi gerçekleri inkardır." dedi.

    Filistin'in harita uygulamalarından silinmesinin, uluslararası karar ve yasaları ihlal etmeyi sürdürmesi konusunda işgâlci 'i teşvik edeceğini söyleyen Kasım, "Bu yapılan, uluslararası karar ve yasalara aykırıdır." ifadesini kullandı.

    Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin, Google ve Apple'ın yaptığına karşı atılacak yasal adımları görüştüğünü söylemişti.

    , ABD ve ile ilgili haber yapan AS-Source News sitesi, dün Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, Google ve Apple'ın harita uygulamalarından Filistin'i sildiğini duyurmuştu.

    Site, ABD'li iki şirketin bu adımına karşılık, aramalarında Filistin'in çıktığı bir başka harita uygulaması Yandex Maps'i kullanma çağrısında bulunmuştu.

    Haberler Dünya Haritalarından Filistin'i silen Google ve Apple'a Hamas'tan cevap: İsrail'in tarafını tutma ve tarihi gerçekleri inkardır
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