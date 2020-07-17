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    • 17.07.2020 12:32
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    Hacklenme skandalı ile çalkalanmıştı! hakkında soruşturma başlattı

    Son dakika haberi... platformu skandallarla gündemde kalmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü isimlerin hesaplarının hacklenmesi üzerine ve eyaleti Twitter hakkında soruşturma açtı. Senatosu, Twitter yetkililerini ifade vermeye çağırdı. Twitter saldırının 130 hesabı hedef aldığını duyurdu.

    FBI Twitter hakkında soruşturma başlattı

    Twitter'da eski ABD Başkanı Barack Obama, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos gibi pek çok ismin bulunduğu Twitter hesaplarının hacklenmesi tarihe en büyük sosyal medya hack skandalı olarak geçti.



    Twitter tarafından saldırının gerçekleşme biçimi hakkında bir açıklama yapılmazken FBI ve New York eyaleti konu hakkında soruşturma başlattı.

    Twitter tarafından yapılan açıklamada bilgisayar korsanlarının 130 hesaba erişmeye çalıştığı fakat 'daha az sayıda' hesabı hackleyebildikleri ifade edildi.



    New York Valisi Andrew Cuomo, "Twitter'daki doğrulanmış hesaplarda seçim öncesi böyle bir durumun olabiliyor olması başkanlık seçimi öncesi endişeleri artırıyor" açıklamasında bulundu.



    DETAYLI BİLGİ VERMESİ BEKLENİYOR
    Açılan soruşturma ile birlikte Twitter'ın saldırının gerçekleşme biçimi hakkında bilgi vermesi de bekleniyor.

    Sosyal medya platformu saldırıdan sonra yaptığı kısa açıklamada hackerların hesapların şifrelerini ele geçirdiğine dair bir bulgunun ortada olmadığını söylemişti.



    İki eski Twitter çalışanı Financial Times'a yaptıkları açıklamada Twitter'ın yönetici paneline erişebilen mühendis sayısının yüzlerce olduğunu ifade etti.



    Senato İstihbarat Komitesi de Twitter'dan saldırının gerçekleşme biçimine ilişkin bilgi istedi. Beyaz Saray ise saldırı hakkında Twitter ile sürekli iletişim halinde olduklarını açıkladı.
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