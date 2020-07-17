ŞİDDET ANLARI CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ Elindeki cop ile engelli protestocuya saldıran polis, protestocuyu önce yere atıyor, ardından şiddet uygulamaya devam ediyor. Yerde sürüklenen protestocuya onlarca polis aynı anda saldırıyor. İki polisin kollarından tutarak sıkıştırdığı engelli protestocu zor anlar yaşıyor.

ENGELLİ SİYAHİYE POLİS ŞİDDETİ Los Angeles'ta düzenlenen ırkçılık karşıtı bir protestoda ise, engelli siyahi protestocunun polis tarafından darbedildiği görüldü.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, ırkçılık karşıtı protestocular, polis şiddetine ve ırkçılığa tepki göstermeye devam ediyor.

ABD'de sular durulmuyor! ABD polisinden George Floyd'un ardından bu kez de engelli bir siyahiye şiddet!