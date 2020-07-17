Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.07.2020 20:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2020 20:47
    ABONE OL

    'de sular durulmuyor! ABD polisinden 'un ardından bu kez de engelli bir siyahiye şiddet!

    koronavirüsün yanı sıra siyahi vatandaşlara uyguladığı orantısız şiddet ile de gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda ’un nefessiz bırakılarak öldürülmesi dünyada büyük tepki çekmişken şimdi de 'ta düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde polis, engelli bir siyahiye şiddet uyguladı.

    Bu kez de engelli bir siyahiye şiddet!

    'li siyahi Geroge Floyd'un ırkçılığa maruz kalarak polis şiddetiyle öldürülmesi üzerine tüm dünyada ırkçılık karşıtı gösteriler hızla yayıldı.

    ABD'nin California eyaletine bağlı kentinde, ırkçılık karşıtı protestocular, polis şiddetine ve ırkçılığa tepki göstermeye devam ediyor.

    ENGELLİ SİYAHİYE POLİS ŞİDDETİ
    Los Angeles'ta düzenlenen ırkçılık karşıtı bir protestoda ise, engelli siyahi protestocunun polis tarafından darbedildiği görüldü.

    ŞİDDET ANLARI CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ
    Elindeki cop ile engelli protestocuya saldıran polis, protestocuyu önce yere atıyor, ardından şiddet uygulamaya devam ediyor. Yerde sürüklenen protestocuya onlarca polis aynı anda saldırıyor. İki polisin kollarından tutarak sıkıştırdığı engelli protestocu zor anlar yaşıyor.

    Haberler Dünya ABD'de sular durulmuyor! ABD polisinden George Floyd'un ardından bu kez de engelli bir siyahiye şiddet!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri