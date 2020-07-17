Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.07.2020 23:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2020 00:03
    ABONE OL

    'de Demokrat aday ile Başkan arasında "vergi beyanı" gerginliği

    başkanlığı için yarışan Demokrat aday , Başkan 'a vergi beyanlarını açıklaması çağrısında bulundu. Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, Twitter hesabından ''Ben 21 yıllık vergi beyanımı açıklarken, Donald Trump neden açıklamıyor. Bu başkanın neyi gizlediğini bilmek hakkımız.'' ifadesini kullandı.

    Başkan adayı Biden'dan Trump'a vergi beyanı çağrısı

    ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, Başkan Donald Trump'a vergi beyanlarını açıklaması çağrısında bulundu.

    Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, Twitter hesabından ''Ben 21 yıllık vergi beyanımı açıklarken, Donald Trump neden açıklamıyor. Bu başkanın neyi gizlediğini bilmek hakkımız.'' ifadesini kullandı.

    Trump, başkan adaylığını açıkladığı günden şimdiye kadar vergi beyanlarını açıklamayı reddetmişti.

    ABD Yüksek Mahkemesi, 9 Temmuz'da, Trump'ın vergi kayıtlarını soruşturan New York savcılarının söz konusu beyanlara erişimine onay vermişti.
    Haberler Dünya ABD'de Demokrat aday Joe Biden ile Başkan Donald Trump arasında "vergi beyanı" gerginliği
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri