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    • 16.07.2020 23:22
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    'da, bir genç i döven görevden uzaklaştırıldı

    ’nın başkenti ’da 8 unun bir kişiyi ettiği görüntülerin ortaya çıkmasından sonra "görevi kötüye kullanmak" suçundan memuru geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

    Avusturya’da skandal! 8 polis görevden uzaklaştırıldı

    Polisten yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl 28 yaşında bir kişiye larının şiddet uyguladığı suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni dellilerin ortaya çıktığı bildirildi.

    Açıklamada, söz konusu polislerin bir şahsı ettiklerini gösteren video kayıtlarının ortaya çıktığı belirtildi.

    Görüntülerin ardından polislerin görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldıkları ifade edilen açıklamada, soruşturmanın emniyet dışından Federal Yolsuzlukla Mücadele ve Önleme birimi tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

    Öte yandan, İçişleri Bakanlığından yapılan bir açıklamada, 2018'den itibaren polise yönelik "görevi kötüye kullandığı" gerekçesiyle 350 suç duyurusunda bulunulduğu, bunlardan yalnız üçüne ilişkin yasal işlem yapıldığı belirtildi.

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