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    • Dünya
    • 16.07.2020 22:25
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    • 16.07.2020 22:25
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    sınırında bir Türk ekmek arasına gizlediği 100 bin sterlinini yakalattı

    'den 'ye tatile gelen gurbetçinin, sınırında yapılan aramada ekmek arasına, çocuk bezine, deterjana ve cips paketine sakladığı 101 bin 705 sterlinine el konuldu.

    Sırbistan sınırında bir Türk 100 bin sterlin yakalattı

    Sırp Gümrük Polisi, 13 Temmuz 2020'de, Hırvatistan'dan 'a Gradina hudut kapısından girmek isteyen İngiliz plakalı bir araçtan şüphelenince araçta arama yapmak istedi.

    'den 'ye tatile gelen bir gurbetçi olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan 46 yaşındaki sürücüye gümrük memurları bildirecekleri bir şey olup olmadığını sordu.

    Sürücü, sadece 9 ile 10 bin Euro arası para ve kişisel bagajları olduğunu söyledi.

    Cevabı yeterli bulmayan ve durumdan şüphelenen memurlar, aracı ayrıntılı bir inceleme yapmak için X-Ray cihazına yönlendirdiler.

    EKMEK ARASI STERLİN
    Araç aramasında çocuk bezi, deterjan paketi, ekmek arası ve yiyecekler arasında 101 bin 705 sterlin ve 6 bin 500 Euro para bulundu.

    Paraları bulunan gurbetçi aile daha sonraki sorgularında tüm soruları cevapsız bıraktı.

    MEMURLAR PARAYA EL KOYDU
    Sırp gümrük görevlileri, yakaladıkları paranın yasal sınır olan 10 bin eurosunu sahibine teslim edip, kalan kısma tutanakla el koydu.

    Sırbistan yasalarına göre 10 bin Euro üstündeki beyan edilmediği takdirde gümrüklerde el konuluyor.

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